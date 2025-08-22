Icon

فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي Icon خطيب المسجد الحرام: اجمعوا بين الاستخارة والاستشارة ليكمل عملكم ويتم Icon أمطار ورياح شديدة وبرد على منطقة نجران حتى المساء Icon علماء يطوّرون مادة أسمنتية تساعد في تبريد المباني Icon نسك عمرة تُمكّن المعتمر القادم من الخارج من إدارة جميع خدماته بنفسه Icon مشاريع تعدينية بـ180 مليار دولار قيد الدراسة أو التنفيذ في السعودية Icon اختبار وتجريب.. إطلاق صاروخ سبايس إكس في مهمة فضائية للجيش الأمريكي Icon ما علاقة مرض الزهايمر بحاسة الشم؟ Icon ضبط 2399 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة Icon القبض على مخالفة لنشلها حقائب نسائية من مجمع تجاري بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

جوجل تطلق وضع البحث بالذكاء الاصطناعي في الدول العربية

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:١١ مساءً
جوجل تطلق وضع البحث بالذكاء الاصطناعي في الدول العربية

أعلنت شركة جوجل اليوم عن إطلاق وضع البحث بالذكاء الاصطناعي “AI Mode” على نطاق عالمي في أكثر من 180 دولة، شاملة الدول العربية.

ويتيح هذا الوضع للمستخدمين إجراء عمليات البحث عبر واجهة تفاعلية تشبه الدردشة، مع العلم أنه متاح حاليًا فقط باللغة الإنجليزية ولا يدعم اللغة العربية.

وأفادت جوجل في بيان رسمي بأنها أضافت قدرات جديدة لوضع الذكاء الاصطناعي أطلقت عليها اسم “القدرات الوكيلية” (Agentic capabilities)، والتي تمكن المشتركين في خدمة “Google AI Ultra” المدفوعة من إجراء حجوزات المطاعم عبر إدخال تفاصيل مثل: التاريخ، والوقت، والموقع، وعدد الأشخاص، ونوع المأكولات، حيث يقوم النظام بالبحث عبر منصات الحجز المختلفة وعرض قائمة بالمطاعم المتاحة مع روابط مباشرة لإتمام الحجز.

كما تسعى جوجل لجعل استجابات وضع الذكاء الاصطناعي أكثر تخصيصًا عبر الاستناد إلى عمليات البحث السابقة وتفضيلات المستخدمين لتقديم اقتراحات أدق. وإلى جانب ذلك، أضافت الشركة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة نتائج وضع الذكاء الاصطناعي عبر رابط يمكن نسخه ولصقه في الرسائل، مما يسمح للأصدقاء أو أفراد العائلة بمتابعة البحث من النقطة نفسها.

يذكر أن وضع البحث بالذكاء الاصطناعي /AI Mode/كان مقتصرًا في البداية على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد