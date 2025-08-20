Icon

مصنعة من النحاس ومطلية بالذهب لإيهام وتضليل المتسوقين

حجب متجر إلكتروني مخالف من خارج السعودية لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حجبت وزارة التجارة متجرًا إلكترونيًا مخالفًا من خارج المملكة (غير موثوق)، نتيجة إعلانه عن بيع سبائك ذهبية مغشوشة، مصنعة من النحاس، ومطلية بالذهب لإيهام وتضليل المتسوقين.

حماية للمستهلكين

ورصدت الوزارة مخالفة المتجر، الذي يستهدف السوق السعودي بعروض سبائك ذهبية بمختلف الأوزان بنصف القيمة السوقية، ومن ثم حجبته فورًا بالتعاون مع الجهات المعنية، حمايةً للمستهلكين وتطبيقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة أهمية تحقق عموم المستهلكين من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل الشراء منها، وذلك عبر خدمة الاستعلام عن متجر إلكتروني موثّق بمنصة المركز السعودي للأعمال، وتجنب التعامل مع أي مواقع أو متاجر أو حسابات غير معروفة؛ حتى لا يكونوا عرضة لمخاطر النصب والاحتيال.

