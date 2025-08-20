حجب متجر إلكتروني مخالف من خارج السعودية لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025 هيئة العقار تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري في 99 حيًا بالشرقية الجميعة: نعم ومليون نعم لأولوية السعودي في التوظيف ولكن! المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا 65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل
حجبت وزارة التجارة متجرًا إلكترونيًا مخالفًا من خارج المملكة (غير موثوق)، نتيجة إعلانه عن بيع سبائك ذهبية مغشوشة، مصنعة من النحاس، ومطلية بالذهب لإيهام وتضليل المتسوقين.
ورصدت الوزارة مخالفة المتجر، الذي يستهدف السوق السعودي بعروض سبائك ذهبية بمختلف الأوزان بنصف القيمة السوقية، ومن ثم حجبته فورًا بالتعاون مع الجهات المعنية، حمايةً للمستهلكين وتطبيقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة أهمية تحقق عموم المستهلكين من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل الشراء منها، وذلك عبر خدمة الاستعلام عن متجر إلكتروني موثّق بمنصة المركز السعودي للأعمال، وتجنب التعامل مع أي مواقع أو متاجر أو حسابات غير معروفة؛ حتى لا يكونوا عرضة لمخاطر النصب والاحتيال.