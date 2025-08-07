حرس الحدود بالشرقية يُقدّم المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم بالكثبان الرملية

قدّمت دوريات البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع البطحاء في المنطقة الشرقية، المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم في الكثبان الرملية، وذلك بعد تلقي مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في المنطقة الشرقية بلاغًا بذلك، وهم بصحة جيدة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.