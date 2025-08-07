حرس الحدود بالشرقية يُقدّم المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم بالكثبان الرملية غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد بينهم صلاح وحكيمي.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 4 تعليمات لقيادة المركبة في الأجواء شديدة الحرارة لأول مرة في السعودية.. استخدام الخرسانة المدموكة في مسار الشاحنات ضبط مشغولات ذهبية مخالفة تزن أكثر من 9 كيلو بمعمل مخالف جنوب الرياض أجهزة ذكية وباركودات تفاعلية بعدة لغات داخل الحرمين الشريفين مساند: 3 أشهر على انتهاء الفترة التصحيحية للعمالة المنزلية المتغيبة مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10930 نقطة إخلاء جوي لمواطن تعرض لأزمة صحية من لشبونة إلى الرياض
قدّمت دوريات البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع البطحاء في المنطقة الشرقية، المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم في الكثبان الرملية، وذلك بعد تلقي مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في المنطقة الشرقية بلاغًا بذلك، وهم بصحة جيدة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.