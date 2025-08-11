Icon

حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة

الإثنين ١١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٣ مساءً
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة طفلة من الغرق في أثناء ممارسة السباحة، وقُدّمت المساعدة اللازمة لها ونُقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

