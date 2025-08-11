حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة

تقلبات جوية وأمطار على منطقة نجران حتى السبت المقبل ضبط مواطن نقل حطبًا محليًّا في محمية الإمام تركي القبض على مخالف لتهريبه 34.6 كيلو حشيش في جازان رصد 14 بقعة شمسية في سماء السعودية تعطل منظومة الطاقة الكهربائية في في جميع أنحاء العراق ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس أوكرانيا اعتراف دوليّ وريادة عالمية تتويجًا لجهود السعودية في حماية الطيور المهاجرة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية القبض على مقيمين لارتكابهما مخالفة التفحيط بالرياض ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسميّة في باكستان إلى 312 قتيلًا
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة طفلة من الغرق في أثناء ممارسة السباحة، وقُدّمت المساعدة اللازمة لها ونُقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.