حرس الحدود بمكة يضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة انطلاق تمرين النجم الساطع بمشاركة القوات المسلحة السعودية في مصر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية القرغيزية اختراق إلكتروني الأضخم في تاريخ شركة جوجل صورة غامضة لـ ترامب تثير الجدل.. العالم سوف يفهم قريبًا برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار البلديات والإسكان تُطلق مبادرة تطوعك يبني مستقبلك “سلامة النقل” يوضح تفاصيل واقعة الطائرة السعودية بمطار هيثرو “أبو نايف للعقارات”.. خدمات عقارية متكاملة من الطائف إلى مختلف مناطق المملكة السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في جدة
ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في جدة، بمنطقة مكة المكرمة، مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهما الصيد دون تصريح، وبحوزتهما أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأهاب حرس الحدود، بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.