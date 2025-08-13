حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بيش بمنطقة جازان (3) مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة في مواقع غير مخصصة لذلك، وجرى تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.