Icon

حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة Icon ما إجراءات حماية بوتين في ألاسكا؟ Icon أفالون فارما توزع أرباحًا نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول Icon خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس Icon تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit Icon وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon 17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء  Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة

الأربعاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٠١ مساءً
حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بيش بمنطقة جازان (3) مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة في مواقع غير مخصصة لذلك، وجرى تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود يخلي أربعة مواطنين احترق قاربهم برأس تنورة

حرس الحدود يخلي أربعة مواطنين احترق قاربهم برأس تنورة

حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر

حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 100,800 قرص إمفيتامين في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 100,800 قرص إمفيتامين في جازان

السعودية اليوم
حرس الحدود بالشرقية يُقدّم المساعدة لمواطن وعائلته علقت مركبتهم بالكثبان الرملية
السعودية اليوم

حرس الحدود بالشرقية يُقدّم المساعدة لمواطن وعائلته...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية...

السعودية اليوم
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق أثناء السباحة
السعودية اليوم

حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلة من...

السعودية اليوم