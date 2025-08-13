حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة ما إجراءات حماية بوتين في ألاسكا؟ أفالون فارما توزع أرباحًا نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit وظائف هندسية شاغرة بـ هيئة سدايا 17 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في بيش بمنطقة جازان (3) مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة في مواقع غير مخصصة لذلك، وجرى تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.