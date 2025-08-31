Icon

حرس الحدود يحبط تهريب 12,680 قرص إمفيتامين مخدر بالجوف

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العيساوية بمنطقة الجوف تهريب 12,680 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

