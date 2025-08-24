Icon

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10904 نقاط Icon دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لترويجه الإمفيتامين في المدينة المنورة  Icon خالد بن سعود يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم Icon جندي سعودي يكتب موقفًا إنسانيًا خالدًا.. بساطة الموقف تجسد الشهامة في أبهى صورها Icon 165 قاعة دراسية تستقبل طلاب الجامعة الإسلامية من أكثر من 90 جنسية Icon بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال Icon الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر تيزيلد لتأخير تطور السكري من النوع الأول Icon السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٣ مساءً
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في الليث بمنطقة مكة المكرمة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

إحباط تهريب 120 كجم من الحشيش

ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات في جازان وعسير

ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات في جازان وعسير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بينبع 
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية...

السعودية اليوم