حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10904 نقاط دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لترويجه الإمفيتامين في المدينة المنورة خالد بن سعود يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم جندي سعودي يكتب موقفًا إنسانيًا خالدًا.. بساطة الموقف تجسد الشهامة في أبهى صورها 165 قاعة دراسية تستقبل طلاب الجامعة الإسلامية من أكثر من 90 جنسية بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر تيزيلد لتأخير تطور السكري من النوع الأول السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في الليث بمنطقة مكة المكرمة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.