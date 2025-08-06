حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 الفرق بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًّا بفرض رسوم إضافية 25% على الواردات الهندية الوطني للفعاليات يستعد لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة تقنية الفعاليات Event Tech 2025 الذهب يهبط مع جني الأرباح وظائف إدارية شاغرة في شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى متاجر بنده
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في القنفذة بمنطقة مكة المكرمة مقيمين من الجنسية المصرية تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.