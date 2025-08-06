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حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة

الأربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
المواطن - فريق التحرير

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أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في القنفذة بمنطقة مكة المكرمة مقيمين من الجنسية المصرية تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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