حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالشرقية 

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أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في الخبر بالمنطقة الشرقية، مقيمًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.