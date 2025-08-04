Icon

أكد مرونة السعودية وقدرتها على مواجهة الصدمات.. المالية ترحب بتقرير النقد الدولي Icon حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالشرقية  Icon مشاهد ضوئية آسرة تطل من قمم عسير Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10839 نقطة Icon أمانة الشرقية تطرح مشاريع لتطوير حدائق ومرافق خدمية وترفيهية Icon القبض على مخالف لتهريبه 14 كيلو قات في جازان Icon الملكية الفكرية تطلق الدليل الإرشادي لقطاع الإعلام Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ممثل الملك في جزر كوك Icon ضبط 8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك Icon 97.7% من المنشآت في السعودية لديها إنترنت خلال عام 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالشرقية 

الإثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٢ مساءً
حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالشرقية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في الخبر بالمنطقة الشرقية، مقيمًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود بالخفجي ينقذ 4 بحارة احترق قاربهم في عرض البحر

حرس الحدود بالخفجي ينقذ 4 بحارة احترق قاربهم في عرض البحر

إحباط تهريب 140 كجم من نبات القات المخدر بجازان

إحباط تهريب 140 كجم من نبات القات المخدر بجازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة في ينبع 
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء...

السعودية اليوم
حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة في تبوك 
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين من الغرق...

السعودية اليوم