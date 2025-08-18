حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بينبع 

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب سلمان للإغاثة يوزّع 2814 سلة غذائية في مرجعيون بلبنان الليلة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 تشهد بيع صقرين بـ82 ألف ريال الملك سلمان وولي العهد يُعزيان رئيس باكستان تعليم تبوك يحدد مواعيد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى للعام الدراسي الجديد حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.