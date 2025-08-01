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حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة في تبوك 

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٨ مساءً
حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة في تبوك 
المواطن - فريق التحرير

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أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في حقل بمنطقة تبوك (3) مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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