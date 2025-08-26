Icon

حريق في مبنى تحت الإنشاء بالمدينة المنورة والمدني يتدخل

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

باشرت مديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة بلاغًا عن حريق اندلع في مبنى تحت الإنشاء، حيث تم التعامل معه وإخماده في حينه دون تسجيل أي إصابات.

وقال المدني عبر منصة إكس إن التحقيقات الأولية بينت أن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي وقع في تمديدات داخلية لغرفة متنقلة (بركس)، فيما تمكنت الفرق الميدانية من احتواء النيران ومنع امتدادها إلى مواقع مجاورة.

