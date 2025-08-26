حريق في مبنى تحت الإنشاء بالمدينة المنورة والمدني يتدخل

باشرت مديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة بلاغًا عن حريق اندلع في مبنى تحت الإنشاء، حيث تم التعامل معه وإخماده في حينه دون تسجيل أي إصابات.

وقال المدني عبر منصة إكس إن التحقيقات الأولية بينت أن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي وقع في تمديدات داخلية لغرفة متنقلة (بركس)، فيما تمكنت الفرق الميدانية من احتواء النيران ومنع امتدادها إلى مواقع مجاورة.