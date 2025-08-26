خسوف كلي للقمر الأحد المقبل إخلاء طبي لمواطنة سعودية من بغداد تعرّضت لأزمة طارئة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء حريق في مبنى تحت الإنشاء بالمدينة المنورة والمدني يتدخل ارتفاع أسعار النفط 2% عند التسوية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق إرهاق واضح.. أول صورة للفنانة أنغام بعد رحلة العلاج وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات إنقاذ شخص احتُجز في سيل بالمدينة المنورة
باشرت مديرية الدفاع المدني في المدينة المنورة بلاغًا عن حريق اندلع في مبنى تحت الإنشاء، حيث تم التعامل معه وإخماده في حينه دون تسجيل أي إصابات.
وقال المدني عبر منصة إكس إن التحقيقات الأولية بينت أن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي وقع في تمديدات داخلية لغرفة متنقلة (بركس)، فيما تمكنت الفرق الميدانية من احتواء النيران ومنع امتدادها إلى مواقع مجاورة.