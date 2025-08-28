حريق في محال تجارية بالرياض ولا إصابات

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
أخمدت فرق الدفاع المدني في منطقة الرياض، حريقًا شب في محال تجارية بحي الرمال.
وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة إكس إلى عدم وجود إصابات جراء حريق حي الرمال.