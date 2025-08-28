Icon

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية Icon اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حريق في محال تجارية بالرياض ولا إصابات

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٧ مساءً
حريق في محال تجارية بالرياض ولا إصابات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أخمدت فرق الدفاع المدني في منطقة الرياض، حريقًا شب في محال تجارية بحي الرمال.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة إكس إلى عدم وجود إصابات جراء حريق حي الرمال.

قد يهمّك أيضاً
العاصمة الرياض تشهد انطلاق أول ملتقى للقيم

العاصمة الرياض تشهد انطلاق أول ملتقى للقيم

متحف عالم التمور بواجهة الرياض.. رحلة زمنية لأكثر من ألف عام

متحف عالم التمور بواجهة الرياض.. رحلة زمنية لأكثر من ألف عام

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مخالف ومقيم لترويجهما 7.6 كيلو حشيش في الرياض
السعودية اليوم

القبض على مخالف ومقيم لترويجهما 7.6 كيلو...

السعودية اليوم
نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين لملاحظات تتعلق بسلامة الألعاب الهوائية
أخبار رئيسية

نائب أمير الرياض يوجه بإيقاف فعاليتين ترفيهيتين...

أخبار رئيسية
شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
أخبار رئيسية

شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء...

أخبار رئيسية