حريق في محال تجارية بالرياض ولا إصابات

أخمدت فرق الدفاع المدني في منطقة الرياض، حريقًا شب في محال تجارية بحي الرمال.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة إكس إلى عدم وجود إصابات جراء حريق حي الرمال.