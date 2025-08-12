المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية أمطارٌ غزيرة على منطقة الباحة حتى الثامنة جريان الأودية وتدفّق الشلالات يرسمان لوحة طبيعية ساحرة في الباحة تركيا تُسيطر على 45 حريقًا اندلعوا في مختلف الولايات المرور: 4 حالات لتشغيل مصابيح المركبات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على غالبية المناطق وظائف شاغرة لدى نسما وشركاؤها وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
قال حساب المواطن إنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.
كذلك أعاد البرنامج التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.