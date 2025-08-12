Icon

أخبار رئيسية
حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية

الثلاثاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية
المواطن - فريق التحرير

قال حساب المواطن إنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات.

كذلك أعاد البرنامج التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

حساب المواطن

إيداع حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

