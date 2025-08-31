Icon

للحصول على الدعم

حساب المواطن يوضح آلية التسجيل للفرد المستقل

الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
حساب المواطن يوضح آلية التسجيل للفرد المستقل
المواطن - فريق التحرير

حدد برنامج حساب المواطن، ضوابط وآلية التسجيل للفرد المستقل، والمستندات المطلوبة للتسجيل، للحصول على الدعم حال استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.

التسجيل في حساب المواطن للمستقل

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد قال فيه : “السلام عليكم.. هل أستطيع التقديم في حساب المواطن بفاتورة الإيجار، علما ان مالك العقار لم يعمل لي عقد إلكتروني فقط فاتورة للإيجار؟”.

موعد التحقق من البيانات في حساب المواطن

موعد التحقق من البيانات في حساب المواطن

حساب المواطن: الضمان الاجتماعي لا يقطع الدعم

حساب المواطن: الضمان الاجتماعي لا يقطع الدعم

وأجاب حساب المواطن، بقوله : “وعليكم السلام ، يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك الدخول إلى حسابك (ملف المستفيد – المرفقات)، نسعد بخدمتك”.

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 94 (شهر سبتمبر 2025)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.

نتائج أهلية حساب المواطن

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
  • تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

حساب المواطن

  • صالح محمد الحواشي

    فيه مشكله بدأ يعاني منها الكثير ولم يوضحها حساب المواطن بالنسبه للمستقل
    إذا كان المستقل مستاجر عند قريب له حتى الدرجه الرابعه فإن عقده مرفوض ولايتم تأهيله لحساب المواطن ولايستحق الدعم
    طالما المستقل لديه عقد إيجار موثق من منصة أيجار ويقوم بسداد الإيجار والكهرباء فلماذا يتم رفضه
    نرجوا من صحيفة المواطن مناقشة ذلك مع حساب المواطن وتوضيح الأمر للناس من خلال صحيفتكم
    هذا إذا كان هناك شفافيه وأمانه

