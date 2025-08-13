حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق

صندوق الاستثمارات العامة يواصل خلال 2024 قيادة التحول في الاقتصاد السعودي بنمو 19% في أصوله المُدارة بدء نفاذ لائحة رسوم الأراضي البيضاء برسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الإمام فيصل إحباط تهريب 33 كيلو قات في جازان قلعة مروان.. معلم شامخ يطل على مزارع النخيل في الطائف حرس الحدود في جازان يُنقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة ما إجراءات حماية بوتين في ألاسكا؟ أفالون فارما توزع أرباحًا نقدية بواقع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول خروج 35 عربة قطار عن مسارها في تكساس تحذير أمني عال الخطورة بشأن ثغرات أمنية في منتجات Foxit
أوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلكين عند شراء الذهب من المحال والأسواق، مؤكدة أهمية معرفة هذه الحقوق لضمان الشفافية وحماية المشترين.
وتابعت الوزارة عبر منصة إكس أن من حق المشتري الحصول على فاتورة مفصلة من البائع تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالقطعة المشتراة، إضافة إلى وزن القطعة على ميزان دقيق.
كما يجب أن تحتوي القطعة على بيان بعيار الذهب المحدد، إلى جانب وجود علامة دمغة واضحة من التاجر أو الصائغ، بما يضمن مطابقة المواصفات وحماية حقوق المستهلكين.
ودعت وزارة التجارة جميع المستهلكين إلى التحقق من هذه المتطلبات قبل إتمام عملية الشراء، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية لضمان التزام المنشآت بالأنظمة والمعايير المعتمدة في بيع الذهب والمجوهرات.