حقوق المستهلكين عند شراء الذهب في الأسواق

أوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلكين عند شراء الذهب من المحال والأسواق، مؤكدة أهمية معرفة هذه الحقوق لضمان الشفافية وحماية المشترين.

وتابعت الوزارة عبر منصة إكس أن من حق المشتري الحصول على فاتورة مفصلة من البائع تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالقطعة المشتراة، إضافة إلى وزن القطعة على ميزان دقيق.

كما يجب أن تحتوي القطعة على بيان بعيار الذهب المحدد، إلى جانب وجود علامة دمغة واضحة من التاجر أو الصائغ، بما يضمن مطابقة المواصفات وحماية حقوق المستهلكين.

ودعت وزارة التجارة جميع المستهلكين إلى التحقق من هذه المتطلبات قبل إتمام عملية الشراء، مؤكدة استمرار جهودها الرقابية لضمان التزام المنشآت بالأنظمة والمعايير المعتمدة في بيع الذهب والمجوهرات.