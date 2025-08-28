حقوق ضيوف الرحمن بشأن استخدام مركبات الأجرة برحلة المناسك

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
استعرضت وزارة الحج والعمرة، حقوق ضيوف الرحمن عند استخدام مركبات الأجرة لتنقل آمن وسهل أثناء رحلة المناسك.
وقالت الحج والعمرة عبر منصة إكس إن هذه الحقوق تشمل، تشغيل العداد الإلكتروني منذ بداية الرحلة، واحتساب الأجرة بدقة وفق التسعيرة الرسمية، والتبليغ عند أي مخالفة لضمان الحقوق.