حقوق ضيوف الرحمن بشأن استخدام مركبات الأجرة برحلة المناسك

استعرضت وزارة الحج والعمرة، حقوق ضيوف الرحمن عند استخدام مركبات الأجرة لتنقل آمن وسهل أثناء رحلة المناسك.

وقالت الحج والعمرة عبر منصة إكس إن هذه الحقوق تشمل، تشغيل العداد الإلكتروني منذ بداية الرحلة، واحتساب الأجرة بدقة وفق التسعيرة الرسمية، والتبليغ عند أي مخالفة لضمان الحقوق.