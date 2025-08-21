Icon

بدء أعمال السجل العقاري في 15 حيًا بالمنطقة الشرقية وحائل Icon انخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى 13% Icon حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية Icon بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء Icon ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025 Icon السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple Icon وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض Icon تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحت شعار حرصك يحفظ حقك

حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

الخميس ٢١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٩ مساءً
حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت التأمينات الاجتماعية حملتها التوعوية بأهمية “الحماية التأمينية”، تحت شعار “حرصك يحفظ حقك”، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وإبراز دوره في حمايتهم وضمان استقرارهم طوال مسيرتهم المهنية وبعد التقاعد.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها التأمينات الاجتماعية لحماية حقوق العاملين من خلال ضمان حصولهم على كامل المنافع التأمينية، كما تستهدف الحملة تعزيز الثقافة التأمينية داخل المجتمع وترسيخ الوعي بالحماية التأمينية، كجزء أساسي من منظومة الأمان الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

قد يهمّك أيضاً
التأمينات الاجتماعية تدعو المشتركين إلى مراجعة أجورهم المسجلة

التأمينات الاجتماعية تدعو المشتركين إلى مراجعة أجورهم المسجلة

شروط تعديل الأجر لدى التأمينات الاجتماعية

شروط تعديل الأجر لدى التأمينات الاجتماعية

التوعية بمفهوم نظام الحماية التأمينية

وتركّز الحملة على التوعية بمفهوم نظام الحماية التأمينية ودوره كركيزة للأمان المالي والاجتماعي، مع إبراز المنافع التي تحمي المشترك خلال عمله وبعد تقاعده، والتأكيد على أن التسجيل الصحيح والمبكر هو البداية للاستفادة الكاملة والمستدامة من المنافع التأمينية، كما تركز الحملة على تعزيز وعي أصحاب الأعمال بواجباتهم النظامية في تسجيل موظفيهم وإدخال بياناتهم بشكل صحيح، حفظاً لحقوقهم التأمينية.

وتستهدف الحملة طلاب الجامعات في سنتهم الأخيرة، وحديثي التخرج، والموظفين، وأصحاب الأعمال، عبر أنشطة متنوعة تتضمن نشر محتويات رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإقامة ورش تثقيفية وتدريبية، والتواجد الميداني في المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى التأكيد على مزايا التسجيل في النظام عبر الرسائل النصية وتطبيق “‏GOSI”.
ودعت “التأمينات الاجتماعية” جميع المشتركين إلى التحقق من صحة بياناتهم وأجورهم ومدد اشتراكهم عبر تطبيق “GOSI” أو من خلال موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن وعي المشترك والتزامه يمثل الضمان الأهم لحفظ حقوقه التأمينية.

حماية حقوق المشتركين

كما أكدت “التأمينات الاجتماعية” التزامها المستمر بحماية حقوق المشتركين وتطوير خدماتها الرقمية، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات نوعية تُعزز تجربة المستفيدين وتدعم وعيهم التأميني.

وتسعى “التأمينات الاجتماعية” من خلال هذه الجهود إلى تكريس مفهوم الحماية التأمينية لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وتعزيز دورها كشريك موثوق للأجيال في مختلف مراحل حياتهم ضمن منظومة متكاملة للأمان الاجتماعي والاقتصادي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد