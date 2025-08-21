حملة لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

أطلقت التأمينات الاجتماعية حملتها التوعوية بأهمية “الحماية التأمينية”، تحت شعار “حرصك يحفظ حقك”، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وإبراز دوره في حمايتهم وضمان استقرارهم طوال مسيرتهم المهنية وبعد التقاعد.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها التأمينات الاجتماعية لحماية حقوق العاملين من خلال ضمان حصولهم على كامل المنافع التأمينية، كما تستهدف الحملة تعزيز الثقافة التأمينية داخل المجتمع وترسيخ الوعي بالحماية التأمينية، كجزء أساسي من منظومة الأمان الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

التوعية بمفهوم نظام الحماية التأمينية

وتركّز الحملة على التوعية بمفهوم نظام الحماية التأمينية ودوره كركيزة للأمان المالي والاجتماعي، مع إبراز المنافع التي تحمي المشترك خلال عمله وبعد تقاعده، والتأكيد على أن التسجيل الصحيح والمبكر هو البداية للاستفادة الكاملة والمستدامة من المنافع التأمينية، كما تركز الحملة على تعزيز وعي أصحاب الأعمال بواجباتهم النظامية في تسجيل موظفيهم وإدخال بياناتهم بشكل صحيح، حفظاً لحقوقهم التأمينية.

وتستهدف الحملة طلاب الجامعات في سنتهم الأخيرة، وحديثي التخرج، والموظفين، وأصحاب الأعمال، عبر أنشطة متنوعة تتضمن نشر محتويات رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإقامة ورش تثقيفية وتدريبية، والتواجد الميداني في المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى التأكيد على مزايا التسجيل في النظام عبر الرسائل النصية وتطبيق “‏GOSI”.

ودعت “التأمينات الاجتماعية” جميع المشتركين إلى التحقق من صحة بياناتهم وأجورهم ومدد اشتراكهم عبر تطبيق “GOSI” أو من خلال موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن وعي المشترك والتزامه يمثل الضمان الأهم لحفظ حقوقه التأمينية.

حماية حقوق المشتركين

كما أكدت “التأمينات الاجتماعية” التزامها المستمر بحماية حقوق المشتركين وتطوير خدماتها الرقمية، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات نوعية تُعزز تجربة المستفيدين وتدعم وعيهم التأميني.

وتسعى “التأمينات الاجتماعية” من خلال هذه الجهود إلى تكريس مفهوم الحماية التأمينية لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، وتعزيز دورها كشريك موثوق للأجيال في مختلف مراحل حياتهم ضمن منظومة متكاملة للأمان الاجتماعي والاقتصادي.