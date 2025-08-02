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حوادث انفجار البطاريات تُهدد مستقبل هواتف غوغل

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
حوادث انفجار البطاريات تُهدد مستقبل هواتف غوغل
المواطن - فريق التحرير

أصبحت الهواتف النقالة الذكية التي تنتجها شركة “غوغل” الأميركية في مهب الريح وتواجه مستقبلًا غامضًا وذلك بعد انتشار الأنباء عن انفجار متكرر لبطارية أحد الطرازات من هذا الهاتف، وهو ما دفع الشركة سريعًا إلى أن تعرض على مستخدمي الهاتف استبداله، لكن المشكلة أن خيار الاستبدال يتوفر في دول محدودة فقط.

واضطرت شركة “غوغل” لتوفير تحديث عاجل لنظام التشغيل بالنسبة لمستخدمي الهاتف في الدول التي لا يتوفر فيها خيار الاستبدال، وهو الأمر الذي شكك في جدواه الكثير من المستخدمين.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة “ديلي ميل” البريطانية، واطلعت عليه “العربية Business”، فإن هاتف “غوغل بيكسل 6 إيه” قد يعاني من نفور الكثير من المستخدمين بسبب حادث انفجار بطاريته التي أحدثت قلقًا في أوساط المستخدمين، وقد يتجه كثيرون منهم إلى طراز آخر.

وبحسب التقرير فقد انفجرت العديد من أجهزة “بيكسل 6 إيه”، حيث توجد خمسة تقارير حتى الآن عن انفجار نفس هذا الطراز من الهواتف النقالة الذكية، وفقًا لموقع “أندرويد أوثوريتي”.

ووقعت أربعة من هذه الانفجارات في وقت سابق من هذا العام، مما دفع غوغل إلى إصدار تحديث إلزامي لنظام التشغيل.

وفي حين كان من المفترض أن يمنع التحديث مشاكل ارتفاع درجة حرارة البطارية، يبدو أنه قد يكون له تأثير عكسي.

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