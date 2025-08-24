خالد بن سعود يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

165 قاعة دراسية تستقبل طلاب الجامعة الإسلامية من أكثر من 90 جنسية بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر تيزيلد لتأخير تطور السكري من النوع الأول السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان عيون أبنائنا أولًا.. إرشادات لحماية النظر مع بداية العام الدراسي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوكرانيا موجة حارة على المنطقة الشرقية ارتفاع عدد ضحايا مأساة شاطئ أبو تلات في مصر
شارك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك اليوم، في الحملة الوطنية للتبرع بالدم ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- .
وأكد أن هذه المبادرة الوطنية تجسد حرص القيادة الرشيدة على صحة المواطنين والمقيمين، وترفع مستوى الوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم.