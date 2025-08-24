خالد بن سعود يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

شارك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك اليوم، في الحملة الوطنية للتبرع بالدم ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- .

وأكد أن هذه المبادرة الوطنية تجسد حرص القيادة الرشيدة على صحة المواطنين والمقيمين، وترفع مستوى الوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم.