خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ مساءً
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمكتبه في الرياض اليوم، معالي مدير مكتب فخامة الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة لحلها بما يحقق السلام والاستقرار، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الأوكراني معالي أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف، ومستشار أمين مجلس الأمن القومي والدفاع العقيد علي بكيروف.

