خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية في مؤتمر الرياض 2025

يبحث خبراء ومختصون في المؤتمر الدولي للعلاج بالخلايا الجذعية 2025، الذي تنظمه جامعة الفيصل بالرياض خلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر المقبل، أحدث التطورات في مجالات العلاج الخلوي والجيني، والتقنيات الحيوية، والاتجاهات العالمية في أبحاث الخلايا الجذعية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.

قضايا محورية

ويتناول المؤتمر قضايا محورية، من بينها وضع توصيات بشأن إصدار التراخيص للمؤسسات التجارية المرتبطة باستخدام الخلايا الجذعية، والتطورات في علم الجينوم، إضافة إلى إمكانات العلاجات المضادة للشيخوخة وما إذا كانت الخلايا الجذعية قادرة على إطالة عمر الإنسان. كما يناقش المؤتمر أساليب علاج الخلايا الجذعية في المملكة، وتقييم التطبيقات الحالية، ورسم خريطة للآفاق المستقبلية في هذا المجال، إلى جانب استعراض النماذج الفعالة عالية الإنتاجية لخلايا الأجنة البشرية الموجهة للدراسات الميكانيكية وفحص الأدوية.

ويستعرض المؤتمر فوائد وممكنات تخزين دم الحبل السري، والاعتبارات القانونية والأخلاقية المرتبطة بعلاجات الخلايا الجذعية، فضلاً عن دور البنوك الحيوية في البحث والتطوير وتخزين هذا النوع من للوقاية والعلاج، واستخدامات كل من العلاج الخلوي والعلاج الجيني مع إبراز مزايا وعيوب كل منهما.

يذكر أن الدكتورة مريم العيسى تراس هذا المؤتمر ويتولى رئاسة اللجنة العلمية البروفسور احمد العسكر الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث بالحرس الوطني بعضوية البروفيسور الدكتور خالد مناع القطان، عميد كلية الطب بجامعة الفيصل ورئيس اللجنة الوطنية للخلايا الجذعية الدكتور رائف البقمي والدكتور عبد الرحمن الشهري من مستشفى قوى الامن ، والدكتور تميم محمد عشري من جامعة الملك سعود ، والدكتور بهاء الدين رفاعي من مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث بالحرس الوطني.