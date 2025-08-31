خدمة “سيرتي” عبر تطبيق توكلنا

يواصل التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” تقديم خدماته التي تسهم في تحسين جودة الحياة للعموم، ومنها خدمة “سيرتي” التي تمكّن المواطنين والمواطنات من إنشاء سير ذاتية موثوقة واحترافية بخطوات سهلة وميسرة، وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

خدمة “سيرتي” عبر توكلنا

وتتيح الخدمة للمستخدمين استعراض “المؤهلات التعليمية والخبرات الوظيفية” الموثقة من الجهات الرسمية وإضافتها مباشرة إلى سيرهم الذاتية، مع إمكانية تحديثها عبر خدمة “صحح بياناتك”، بما يضمن دقة المعلومات ومصداقيتها، وتتيح إضافة الشهادات الاحترافية، وشهادات الدبلوم، والدورات التدريبية، واللغات، وحسابات التواصل الاجتماعي، والمحاضرات والمؤتمرات، والمشاريع، والمؤلفات، والرسائل العلمية والجوائز.

وتوفر الخدمة خيار حفظ السيرة الذاتية ومشاركتها بكل سهولة؛ مما يسهم في إبراز إنجازات ومهارات الأفراد بصورة احترافية أمام جهات التوظيف المختلفة، ويعكس دور “توكلنا” منصةً وطنية رائدة تسهّل حياة الأفراد وتدعم طموحاتهم المستقبلية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن الجهود التطويرية للتطبيق الوطني الشامل “توكلنا” بوصفه منصة وطنية شاملة ونموذجية لتسخير البيانات والذكاء الاصطناعي في خدمة الأفراد والمجتمع، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة التنمية الشاملة.