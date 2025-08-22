خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر السعودية تعرب عن قلقها البالغ في ضوء تقرير (IPC) وإعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة أم القرى نشرت اللائحة التنفيذية.. معايير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وضوابط الإعفاء جوجل تطلق وضع البحث بالذكاء الاصطناعي في الدول العربية فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: اجمعوا بين الاستخارة والاستشارة ليكمل عملكم ويتم أمطار ورياح شديدة وبرد على منطقة نجران حتى المساء علماء يطوّرون مادة أسمنتية تساعد في تبريد المباني نسك عمرة تُمكّن المعتمر القادم من الخارج من إدارة جميع خدماته بنفسه مشاريع تعدينية بـ180 مليار دولار قيد الدراسة أو التنفيذ في السعودية
أعلن المرور السعودي، إمكانية استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.
واستعرض المرور عبر حسابه بمنصة إكس، خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر، والتي جاءت كالتالي:
-تسجيل الدخول على أبشر.
-اختيار إدارة المركبات من قائمة الخدمات.
-اختيار المركبة المعنية.
-اختيار إصدار إذن إصلاح وتأكيد الطلب.
-سيتم إرسال رسالة من أبشر بالرقم المرجعي للطلب المقدم لإذن الإصلاح.
-التوجّه إلى الورش المعتمدة المسجّلة في تطبيق “ارتح.
-مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.