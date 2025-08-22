Icon

حصاد اليوم

خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٧ مساءً
خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلن المرور السعودي، إمكانية استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

واستعرض المرور عبر حسابه بمنصة إكس، خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر، والتي جاءت كالتالي:

-تسجيل الدخول على أبشر.

-اختيار إدارة المركبات من قائمة الخدمات.

-اختيار المركبة المعنية.

-اختيار إصدار إذن إصلاح وتأكيد الطلب.

-سيتم إرسال رسالة من أبشر بالرقم المرجعي للطلب المقدم لإذن الإصلاح.

-التوجّه إلى الورش المعتمدة المسجّلة في تطبيق “ارتح.

-مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

