استعرضت الإدارة العامة للمرور، خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر منصة أبشر.
وقالت الإدارة، عبر منصة إكس، إن المستفيد يمكنه تسجيل الدخول لمنصة أبشر، واختيار خدماتي، ثم الدخول إلى الخدمات العامة.
وتابعت، أنَّ المستفيد عليه بعد ذلك اختيار «تقارير أبشر»، وتحديد طلب تقرير بيانات المركبات، ثم تتم المراجعة والتأكيد على بيانات التقرير، ويلي ذلك دفع الرسوم واستكمال الطلب.