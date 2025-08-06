خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر

استعرض الأمن العام، خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر منصة أبشر.

الإبلاغ عن سرقة مركبة

وقال الأمن العام عبر منصة إكس إن هذه الخدمة تمكن من الإبلاغ عن المركبات المسروقة إلكترونيًا دون حاجة لمراجعة مقار الشرط.

ويمكن الوصول إلى الخدمة بالدخول لمنصة أبشر أفراد، واختيار المركبات، ثم إدارة المركبات، وبعدها اختيار المركبة، ثم اختيار الإبلاغ عن سرقة مركبة.