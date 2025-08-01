أوضحت منصة مساند خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة منزلية.

خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة

وقالت مساند عبر منصة إكس: إنه يمكن تقديم شكوى على مكتب/شركة الاستقدام من خلال الدخول إلى الحساب لدى مساند ثم اختيار العقود وبعدها اختيار العقد المراد تقديم شكوى عليه وبعدها اختيار تفاصيل الطلب ثم رفع شكوى وبعدها اختيار نوع الشكوى وأخيرًا إدخال تفاصيل الشكوى.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.