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خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة
المواطن - فريق التحرير

أوضحت منصة مساند خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة منزلية.

خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة

وقالت مساند عبر منصة إكس: إنه يمكن تقديم شكوى على مكتب/شركة الاستقدام من خلال الدخول إلى الحساب لدى مساند ثم اختيار العقود وبعدها اختيار العقد المراد تقديم شكوى عليه وبعدها اختيار تفاصيل الطلب ثم رفع شكوى وبعدها اختيار نوع الشكوى وأخيرًا إدخال تفاصيل الشكوى.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

خدمة نقل الخدمات

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

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