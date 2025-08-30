وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تراجع أسعار النفط اليوم خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد وغبار على عدة مناطق
استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خطوات تقديم طلب تقسيط لمبالغ الضريبة المستحقة.
وقالت الهيئة عبر منصة إكس، إنه يمكن تقديم طلب تقسيط لمبالغ الضريبة المستحقة من خلال دخول المكلف على حسابه في موقع الهيئة قسم ضريبة القيمة المضافة، واختيار أيقونة طلب خطة تقسيط، كما يلزم تقديم كافة الإقرارات المستحقة مع إرفاق كشف حساب بنكي لآخر ثلاث أشهر.
وتابعت أن تلك الخطوات يليها، إرفاق خطاب لتوضيح مبررات التقسيط والالتزامات المالية الحالية، والمستقبلية بصيغة أرقام، وإرفاق القوائم المالية لأخر ثلاث سنوات لمن يمسك حسابات نظامية، كما أنه يتم الرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة في غضون 20 يوم عمل.