خطوات تقديم طلب تقسيط مبالغ الضريبة المستحقة

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خطوات تقديم طلب تقسيط لمبالغ الضريبة المستحقة.

تقسيط مبالغ الضريبة

وقالت الهيئة عبر منصة إكس، إنه يمكن تقديم طلب تقسيط لمبالغ الضريبة المستحقة من خلال دخول المكلف على حسابه في موقع الهيئة قسم ضريبة القيمة المضافة، واختيار أيقونة طلب خطة تقسيط، كما يلزم تقديم كافة الإقرارات المستحقة مع إرفاق كشف حساب بنكي لآخر ثلاث أشهر.

وتابعت أن تلك الخطوات يليها، إرفاق خطاب لتوضيح مبررات التقسيط والالتزامات المالية الحالية، والمستقبلية بصيغة أرقام، وإرفاق القوائم المالية لأخر ثلاث سنوات لمن يمسك حسابات نظامية، كما أنه يتم الرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة في غضون 20 يوم عمل.

