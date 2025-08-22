Icon

خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر

الجمعة ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٦ مساءً
خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر
المواطن - فريق التحرير

استعرضت الإدارة العامة للمرور خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر⁩.

وتُمكن الخدمة المستفيدين من إتمام إجراءات الكفالة المرورية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية ، دون الحاجة لزيارة مقار الإدارة العامة للمرور.

خدمة الكفالة الإلكترونية

ونشرت إدارة المرور خطوات تنفيذ الخدمة وهي كما يلي:

1- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

2- اختيار خدماتي من خدمات.

3- الدخول للخدمات العامة.

4- خدمة الكفالة.

5- اختيار كفالة جديدة أو استعراض الطلبات.

6- إدخال بيانات المكفول.

7- الضغط على أيقونة السداد.

8 – التأكد من إجمالي المبلغ.

9- إدخال بيانات البطاقة البنكية.

10- طباعة الرقم المرجعي.

