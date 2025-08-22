القبض على مخالفين لتهريبهما 90 كيلو قات في جازان المرور: احذروا حمولة المركبات الزائدة تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا انتعاش واسع للقرطاسيات والمستلزمات الدراسية والمكتبية مع قرب انطلاق الدراسة خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر السعودية تعرب عن قلقها البالغ في ضوء تقرير (IPC) وإعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة أم القرى نشرت اللائحة التنفيذية.. معايير تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وضوابط الإعفاء جوجل تطلق وضع البحث بالذكاء الاصطناعي في الدول العربية فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي خطيب المسجد الحرام: اجمعوا بين الاستخارة والاستشارة ليكمل عملكم ويتم
استعرضت الإدارة العامة للمرور خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر.
وتُمكن الخدمة المستفيدين من إتمام إجراءات الكفالة المرورية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية ، دون الحاجة لزيارة مقار الإدارة العامة للمرور.
ونشرت إدارة المرور خطوات تنفيذ الخدمة وهي كما يلي:
1- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختيار خدماتي من خدمات.
3- الدخول للخدمات العامة.
4- خدمة الكفالة.
5- اختيار كفالة جديدة أو استعراض الطلبات.
6- إدخال بيانات المكفول.
7- الضغط على أيقونة السداد.
8 – التأكد من إجمالي المبلغ.
9- إدخال بيانات البطاقة البنكية.
10- طباعة الرقم المرجعي.