السعودية اليوم
حصاد اليوم

خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر

الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر، والتي تُمكِّن مالك اللوحة من نقل لوحات مركبته إلى أخرى.

وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس  أن الخدمة يمكن الحصول عليها بتسجيل الدخول لمنصة أبشر واختيار الخدمات الإلكترونية واختيار المركبات إدارة المركبات، نقل اللوحات، ثم اختيار طلب جديد.

وبعدها يتم اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر، ادخال بيانات الطرف الآخر، ادخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى، مراجعة الطلب ودفع الرسوم.

ووتيح الخدمة عدة مزايا تشمل، ضمان استلام المبلغ بأمان، وإمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، استلام رخص السير من خلال الناقل البريدي.

