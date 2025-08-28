خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر

اقتران القمر مع المريخ في سماء الشمالية اختلاس كهرباء من مسجد في القويعية فيصل بن فرحان يصل إلى ألمانيا في زيارة رسمية صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء
أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر، والتي تُمكِّن مالك اللوحة من نقل لوحات مركبته إلى أخرى.
وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن الخدمة يمكن الحصول عليها بتسجيل الدخول لمنصة أبشر واختيار الخدمات الإلكترونية واختيار المركبات إدارة المركبات، نقل اللوحات، ثم اختيار طلب جديد.
وبعدها يتم اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر، ادخال بيانات الطرف الآخر، ادخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى، مراجعة الطلب ودفع الرسوم.
ووتيح الخدمة عدة مزايا تشمل، ضمان استلام المبلغ بأمان، وإمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، استلام رخص السير من خلال الناقل البريدي.