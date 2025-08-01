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خطوات نقل لوحات المركبات عبر منصة أبشر

الجمعة ١ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٠ مساءً
خطوات نقل لوحات المركبات عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور إتاحة خدمة نقل اللوحات لمالك المركبة إلى مركبة أخرى بكل سهولة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر.

واستعرض المرور عبر منصة إكس طريقة الوصول إلى الخدمة وهي عبر الخطوات التالية:

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طريقة الوصول إلى الخدمة

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار المركبات إدارة المركبات نقل اللوحات .

اختيار طلب جديد.

اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر.

ادخال بيانات الطرف الآخر.

ادخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى.

مراجعة الطلب ودفع الرسوم.

مزايا الخدمة:

استلام رخصة السير من خلال الناقل البريدي.

إمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان.

ضمان استلام المبلغ بأمان.

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