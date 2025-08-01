خطوات نقل لوحات المركبات عبر منصة أبشر النفط يهبط بأكثر من دولارين للبرميل بفعل مخاوف إزاء إمدادات أوبك+ سلمان للإغاثة يوزّع 300 سلة غذائية في صيدا وصور بلبنان البيوت الحجرية.. إرث معماري يحكي تاريخ الإنسان في الباحة حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين من الغرق أثناء السباحة في تبوك إحباط تهريب 29 كيلو حشيش و70 ألف قرص ممنوع في جازان طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو مخبأة في شاحنتين.. إحباط تهريب 817,733 حبة كبتاجون في منفذ البطحاء ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الاتحاد السويسري
أعلنت الإدارة العامة للمرور إتاحة خدمة نقل اللوحات لمالك المركبة إلى مركبة أخرى بكل سهولة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر.
واستعرض المرور عبر منصة إكس طريقة الوصول إلى الخدمة وهي عبر الخطوات التالية:
طريقة الوصول إلى الخدمة
تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.
اختيار الخدمات الإلكترونية.
اختيار المركبات إدارة المركبات نقل اللوحات .
اختيار طلب جديد.
اختيار نقل اللوحات بين مركبتي ومركبة مالك آخر.
ادخال بيانات الطرف الآخر.
ادخال رمز التحقق المرسل لهاتف مالك اللوحة الأخرى.
مراجعة الطلب ودفع الرسوم.
استلام رخصة السير من خلال الناقل البريدي.
إمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان.
ضمان استلام المبلغ بأمان.