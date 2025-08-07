خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز رحلاتها الرئيسية في عدة مطارات رئيسية بالولايات المتحدة — بما في ذلك مطار نيوآرك المعروف بكثرة مشاكله — لعدة ساعات يوم الأربعاء، بسبب عطل تقني مؤقت، وحذّرت من تأخيرات مستمرة حتى بعد رفع الحظر الأرضي.
وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية “FAA”، الخميس، أمرًا بوقف العديد من رحلات “يونايتد إيرلاينز” عبر الولايات المتحدة لدواع تقنية.
وبعد ساعات مع قرار التوقف، قالت يونايتد إيرلاينز في بيان: “بسبب مشكلة تقنية، نحن أوقفنا رحلات يونايتد الرئيسية في مطارات المغادرة الخاصة بها”، بحسب سكاي نيوز.
وجاء في البيان: “نتوقع تأخيرات إضافية في الرحلات هذا المساء بينما نعمل على حل هذه المشكلة (…) السلامة هي أولويتنا القصوى، وسنعمل مع عملائنا لإيصالهم إلى وجهاتهم”.
شمل القرار عدة مطارات رئيسية منها مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي وسان فرانسيسكو ومطار أوهير الدولي في شيكاغو دنفر وهيوستن.