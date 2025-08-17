Icon

خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا

خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٧ مساءً
المواطن - واس

دشّنت جمعية خيرات لحفظ النعمة حسابها عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، لتعزيز التواصل مع أعضائها والمجتمع، ولتكون نافذة رقمية فاعلة تمكّن مستخدمي التطبيق من متابعة أحدث أنشطة وبرامج الجمعية والمشاركة في مبادرات حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية حصة الشنيفي، أن وجود حساب الجمعية في منصة وطنية رائدة تقدّم خدمات متعددة للجهات الحكومية والخاصة، يُجسّد التزام الجمعية بالتحول الرقمي واستثمار الوسائل التقنية الحديثة لخدمة أهدافها، إلى جانب تعزيز وصول رسالتها إلى المجتمع وتسخير إمكاناتها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وعبّرت عن شكرها وتقديرها لمنصة “توكلنا” على إتاحة حساب الجمعية عبر هذه المنصة الوطنية، التي تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حفظ النعمة والحد من الإسراف في الغذاء.

يُذكر أن جمعية خيرات من الجمعيات الرائدة في مجال حفظ النعمة بمدينة الرياض، حيث تأسست عام 2015م، وتختص بحفظ فائض الطعام الصالح من المناسبات والفنادق والمطاعم والاستراحات والمنازل, ويعمل فريقها الميداني على فرز هذا الفائض وإعادة ترتيبه وتوزيعه على الأسر المحتاجة، إذ بلغ ما وُزّع خلال عام 2024 نحو خمسة ملايين وجبة غذائية.

وتسعى الجمعية إلى نشر ثقافة حفظ النعمة، وتفعيل دور التطوع والمسؤولية المجتمعية من خلال برنامج “لنحفظها”، إضافة إلى العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الأمن الغذائي للمستفيدين، وتقليل الهدر في المجتمع.

