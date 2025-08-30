درجات الحرارة اليوم.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة 12

المرور للسائقين: اتبعوا التدابير الوقائية على الطرق المنحدرة اختتام النسخة الثانية من الإبداع الأدبي وتكريم الفائزين بأكثر من مليون ريال وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة لدى بفروع التصنيع الوطنية وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY ترامب يلغي الحماية الخاصة لكامالا هاريس عودة المدارس غدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تراجع أسعار النفط اليوم
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية.
وأوضح مركز الأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، الأحساء 46، الدمام وينبع 45، المدينة المنورة والخرج وحفر الباطن 43 درجة مئوية، الرياض وبريدة والعلا 42، مكة المكرمة 41، جدة 39، تبوك وحائل ونجران 38، الطائف 34، أبها 29، الباحة 28، السودة 23 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 12، أبها 18، الباحة 19، تبوك 24، الرياض وشرورة والقنفذة 29، المدينة المنورة وجدة والدمام 31، مكة المكرمة 32 درجة مئوية.