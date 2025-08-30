Icon

درجات الحرارة اليوم.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة 12

السبت ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأوضح مركز الأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، الأحساء 46، الدمام وينبع 45، المدينة المنورة والخرج وحفر الباطن 43 درجة مئوية، الرياض وبريدة والعلا 42، مكة المكرمة 41، جدة 39، تبوك وحائل ونجران 38، الطائف 34، أبها 29، الباحة 28، السودة 23 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 12، أبها 18، الباحة 19، تبوك 24، الرياض وشرورة والقنفذة 29، المدينة المنورة وجدة والدمام 31، مكة المكرمة 32 درجة مئوية.

