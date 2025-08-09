درجات الحرارة اليوم.. حفرالباطن 49 والسودة 14

محننات الجمل.. الاثنين القادم أول أيام الكليبين نجاح استمطار السحب لأول مرة بالصيف في الرياض الاستخدام المفرط للشاشات يهدد صحة القلب ترامب يلتقي بوتين في آلاسكا بعد أيام السعودية ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان أسعار النفط تستقر مع خسائر أسبوعية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح مع أتربة على عدة مناطق بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن المملكة، حيث تسجل حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.
وقال مركز الأرصاد عبر موقعه الرسمي، إن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، حفر الباطن 49، الأحساء 48، الخرج والعلا 47، الرياض والمدينة المنورة وعرعر وسكاكا 46 درجة مئوية والدمام وتبوك وبريدة ووادي الدواسر وطريف 45، مكة المكرمة 40، نجران 38، جدة 37، الطائف 34، أبها 30، الباحة 27، السودة 21 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 14، أبها 19، الباحة 20، جدة والمجمعة 31، مكة المكرمة وجازان 32، المدينة المنورة وبريدة وعرعر وسكاكا 33، الرياض والخرج 34 درجة مئوية.