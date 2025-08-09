درجات الحرارة اليوم.. حفرالباطن 49 والسودة 14

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن المملكة، حيث تسجل حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وقال مركز الأرصاد عبر موقعه الرسمي، إن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، حفر الباطن 49، الأحساء 48، الخرج والعلا 47، الرياض والمدينة المنورة وعرعر وسكاكا 46 درجة مئوية والدمام وتبوك وبريدة ووادي الدواسر وطريف 45، مكة المكرمة 40، نجران 38، جدة 37، الطائف 34، أبها 30، الباحة 27، السودة 21 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 14، أبها 19، الباحة 20، جدة والمجمعة 31، مكة المكرمة وجازان 32، المدينة المنورة وبريدة وعرعر وسكاكا 33، الرياض والخرج 34 درجة مئوية.