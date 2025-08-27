درجات الحرارة اليوم.. الدمام الأعلى بـ44 مئوية والباحة 26

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أن تصل درجات الحرارة في الدمام إلى 44 درجة مئوية، مسجلة أعلى معدل في المملكة، بينما تكون الباحة الأقل بـ26 درجة مئوية نهارًا و18 درجة مئوية ليلًا.

وتشير التوقعات إلى تنوع كبير في الأحوال الجوية عبر مناطق المملكة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 26 درجة في الباحة و44 درجة في الدمام.

كما يُتوقع نشاط الرياح السطحية في جدة والدمام، مع احتمال هطول أمطار رعدية في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، أبها، جازان، ونجران.

ومن جهة أخرى، سجلت مناطق مثل تبوك وجازان درجات حرارة معتدلة نسبيًا تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى ليلًا فتتراوح بين 16 درجة في أبها و32 درجة في جدة، مما يبرز التباين الملحوظ بين المناطق الساحلية والجبلية.