Icon

منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام Icon من فرنسا إلى مكة.. غيث البربوشي يروي قصة إتمامه حفظ القرآن في عامين Icon القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير Icon اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض Icon “صقّار المستقبل” جناح تفاعلي بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 لتعريف الأجيال بعالم الشواهين Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10899.11 نقطة Icon السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 Icon حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة أغسطس Icon الراجحي يستقبل المشاركين من إخاء باللقاء الكشفي في البرتغال Icon إيداع دعم حساب المواطن .. إليك طريقة معرفة مبلغ الاستحقاق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة 

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٠ مساءً
دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

قد يهمّك أيضاً
مجاهدين #عسير تضبط 4452 متسللاً وتتلف 53 طن خمر

مجاهدين #عسير تضبط 4452 متسللاً وتتلف 53 طن خمر

شهود عيان: جثتا مجاهدين في أسياب مستشفى أبوعريش لـ 4 ساعات

شهود عيان: جثتا مجاهدين في أسياب مستشفى أبوعريش لـ 4 ساعات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد