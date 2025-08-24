دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لترويجه الإمفيتامين في المدينة المنورة خالد بن سعود يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم جندي سعودي يكتب موقفًا إنسانيًا خالدًا.. بساطة الموقف تجسد الشهامة في أبهى صورها 165 قاعة دراسية تستقبل طلاب الجامعة الإسلامية من أكثر من 90 جنسية بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر تيزيلد لتأخير تطور السكري من النوع الأول السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان عيون أبنائنا أولًا.. إرشادات لحماية النظر مع بداية العام الدراسي
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.