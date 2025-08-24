Icon

دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لترويجه الإمفيتامين في المدينة المنورة  Icon خالد بن سعود يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم Icon جندي سعودي يكتب موقفًا إنسانيًا خالدًا.. بساطة الموقف تجسد الشهامة في أبهى صورها Icon 165 قاعة دراسية تستقبل طلاب الجامعة الإسلامية من أكثر من 90 جنسية Icon بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 بـ 1.2 مليون ريال Icon الغذاء والدواء تعتمد تسجيل مستحضر تيزيلد لتأخير تطور السكري من النوع الأول Icon السنغال تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 54062 قطعة عقارية في المنطقة الشرقية وجدة Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان Icon عيون أبنائنا أولًا.. إرشادات لحماية النظر مع بداية العام الدراسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لترويجه الإمفيتامين في المدينة المنورة 

الأحد ٢٤ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٤ مساءً
دوريات المجاهدين تقبض على مقيم لترويجه الإمفيتامين في المدينة المنورة 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. ضبط مركبة بداخلها 60 كجم حشيش في جازان

بالصور.. ضبط مركبة بداخلها 60 كجم حشيش في جازان

أمير الشمالية يدعو للتعريف بجهود قوة إدارة المجاهدين

أمير الشمالية يدعو للتعريف بجهود قوة إدارة المجاهدين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد