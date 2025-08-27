Icon

دوري روشن 2026-2025 ينطلق غدًا

الأربعاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٣ مساءً
دوري روشن 2026-2025 ينطلق غدًا
المواطن - واس

ينطلق غدًا الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”, (2026-2025)، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة تعكس المكانة المرموقة التي بات يحتلها على الساحة العالمية.
ويستهل الدوري موسمه الجديد بمشاركة نخبة من أبرز الأندية والنجوم المحليين والدوليين، في إطار مواصلة الدوري تعزيز مكانته بصفته أحد أبرز الدوريات العالمية من حيث التنافسية والانتشار، بعد النجاحات التي حققها في المواسم الماضية, وسط ترقب لمنافسات يتوقع أن تشهد مستوى فنيًا عاليًا وحضورًا جماهيريًا واسعًا.

ويُتوقع أن تحمل الانطلاقة طابعًا مميزًا من التنظيم والجاهزية، انعكاسًا للنقلة النوعية التي شهدها القطاع الرياضي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بما يعزز مكانة كرة القدم السعودية على خارطة الرياضة العالمية.

ويأتي الموسم الجديد بعد نجاحات كبيرة حققها الدوري في الموسم الماضي (2024-2025)، إذ شهد تسجيل أكثر من (900) هدف، وحضور جماهيري تجاوز حاجز (2.5) مليون مشجع، مع تزايد الاهتمام العالمي بمتابعة المباريات التي نُقلت عبر مختلف المنصات الإعلامية.

مباراة الافتتاح

ويفتتح الدوري بمباراة تجمع بين ضمك والحزم على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، تعقبها مواجهة الاتفاق والخلود على ملعب الاتفاق في الدمام، ويستضيف الأهلي بطل ثنائية دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي نظيره نيوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن أبرز مواجهات اليوم الأول من الجولة الافتتاحية.

وتتواصل المنافسات يوم الجمعة, بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي الهلال مع الرياض على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ويواجه الشباب على ملعبه في الرياض نظيره الخليج، ويحل النصر ضيفًا على التعاون في بريدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتُختتم لقاءات الجولة الأولى يوم السبت بثلاث مواجهات، تجمع الفتح مع الفيحاء على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ويستضيف الأخدود نظيره الاتحاد بطل الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في نجران على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ويستضيف القادسية على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام نظيره النجمة.

