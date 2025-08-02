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ديدان النار السامة تظهر على شواطئ أمريكا

السبت ٢ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٠ مساءً
ديدان النار السامة تظهر على شواطئ أمريكا

حذّرت السلطات الأمريكية زوار شواطئ خليج المكسيك من خطر ديدان النار السامة، التي رُصدت على شواطئ كوربوس كريستي بولاية تكساس.

وتتميز هذه الكائنات، المعروفة علميًا بـ Amphinome rostrata، بألوانها الزاهية وشعيراتها الدقيقة المحملة بالسم، التي تسبب حروقًا وألمًا شديدًا عند ملامسة الجلد، وفقًا لتقارير روسيا اليوم ومعهد هارت للأبحاث البحرية.

تتشابه شعيرات هذه الديدان مع الأبر الشفافة، التي تخترق الجلد بسهولة، مما يؤدي إلى ألم حارق، دوار، غثيان، وتهيج قد يستمر لساعات أو أيام.

ويمكن لهذه الديدان، التي تنتمي إلى عائلة تضم 28 نوعًا بتركيبات سمية متنوعة، البقاء حية حتى عند تقطيعها إلى أجزاء.

أوصت السلطات بعدم لمس هذه الكائنات والاكتفاء بمشاهدتها من مسافة آمنة، ونصح الدكتور جيسون سيفالد من المركز الطبي في بالم بيتش غاردنز بغسل المنطقة المصابة بالماء الساخن والخل لتحييد السم في حال التعرض.

ويُعتقد أن هذه الديدان تصل إلى الشواطئ عبر الحطام العائم المغطى بالقشريات، وهي تُعدّ خطرة خاصة بسبب قدرتها على التكاثر حتى بعد تقطيعها.

 

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