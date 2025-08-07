Icon

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق Icon أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا Icon زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة Icon نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات Icon تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة Icon خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة Icon مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية Icon مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد

الخميس ٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد

مواضيع ذات علاقة

أعلن ديوان المظالم اليوم، فتح التقديم للتدريب التعاوني للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الجامعات عبر منصة “خبير” الرقمية، وتستمر حتى 16 أغسطس الجاري.

وتتيح المنصة فرصة التدريب في محاكم ديوان المظالم وإداراته، والمرافق التابعة له، ويستهدف البرنامج التدريبي طلاب وطالبات الجامعات الحكومية السعودية من مختلف المناطق، ومعهد الإدارة العامة، في عددٍ من التخصصات (الموارد البشرية، إدارة المواد، السكرتارية، الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، برنامج دبلوم الدراسات القانونية، إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، المكتبات، المحاسبة، الإدارة المالية، والعلاقات العامة والإعلام).

قد يهمّك أيضاً
ديوان المظالم يتيح لقضاته الاطلاع على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية

ديوان المظالم يتيح لقضاته الاطلاع على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية

ديوان المظالم يحصل على شهادة الأيزو

ديوان المظالم يحصل على شهادة الأيزو

ويسعى ديوان المظالم من خلال التدريب التعاوني؛ إلى تعزيز مهارات ومدارك وخبرات المتدرب قبل خوض غمار سوق العمل ومتطلباته المهنية والمهارية.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن جهود ديوان المظالم في تنمية الكفاءات والموارد البشرية في المملكة؛ بما يُسهم في تأهيل كوادر وطنية تلبي احتياجات سوق العمل وتطلعاته، مؤكدًا التزامه المستمر بتقديم مبادراته ومشاركته المجتمعية، التي تعزز جسور التواصل مع الجهات الأكاديمية والمهنية لتأهيل الجيل القادم من الكوادر البشرية في سوق العمل السعودي بما يتماشى مع رؤيته الطموحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد