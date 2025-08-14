ذعر في أمريكا بسبب أرانب الزومبي!

شهدت مدينة فورت كولينز بولاية كولورادو الأميركية ظهور مجموعة من أرانب الزومبي وهي أرانب مصابة بطفرات نمو غير طبيعية تشبه القرون، في مشهد أثار فضول السكان وشبهه البعض بلقطات من أفلام الرعب منخفضة التكلفة.

وأوضح علماء الأحياء أن هذه الظاهرة ناتجة عن إصابة الأرانب بفيروس يُعرف باسم فيروس شوب الحليمي، وهو مرض شائع نسبيًا وغير ضار في معظم الحالات، يسبب نموات جلدية بارزة تشبه القرون على وجوه الأرانب.

أرانب الزومبي

الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دفعت البعض لإطلاق أوصاف ساخرة مثل “أرانب فرانكشتاين” و”الأرانب الشيطانية” و”أرانب الزومبي”، لكن الباحثين يؤكدون أن الفيروس ليس جديدًا، إذ كان مصدر إلهام لأساطير أميركية قديمة، من أبرزها أسطورة الـ”جاكالوب” التي تتحدث عن أرانب بقرون غزلان.

ويرجع اسم الفيروس إلى الدكتور ريتشارد شوب، أستاذ بجامعة روكفلر، الذي اكتشفه في الأرانب قطنية الذيل في ثلاثينيات القرن الماضي.

بلاغات عديدة

وقالت كارا فان هووس، المتحدثة باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو، لوكالة أسوشيتد برس، إن الهيئة تلقت عدة بلاغات عن هذه الأرانب في فورت كولينز، مؤكدة أن رؤيتها ليست أمرًا نادرًا، خاصة في فصل الصيف عندما تنشط البراغيث والقراد التي تنقل العدوى.

وشددت فان هووس على أن الفيروس ينتقل فقط بين الأرانب، ولا يشكل خطرًا على البشر أو الحيوانات الأليفة.