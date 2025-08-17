Icon

مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 Icon الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي Icon أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق Icon ضبط 5 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك في ينبع Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 14623 قطعة عقارية في القصيم Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون Icon وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعًا بمختلف المناطق Icon سحب الحافلات المتهالكة في الجزائر بعد كارثة الوادي Icon زلزال 6 درجات يوقع إصابات في سولاويسي الإندونيسية

تستهدف شاغلي الوظائف الإشرافية والتنفيذية

رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني

الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٤ مساءً
رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني
المواطن - فريق التحرير

نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بإدارة الأمن السيبراني ورشة عمل بعنوان ( التوعية بالأمن السيبراني)، تستهدف شاغلي الوظائف الإشرافية والتنفيذية، قدمها مدير إدارة الأمن السيبراني إبراهيم بن حضيض المطرفي.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى المعرفة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية، وتزويد منسوبي الرئاسة بالمهارات اللازمة للتعامل مع محاولات الاختراق والهجمات الإلكترونية، إضافةً إلى تعزيز ثقافة حماية المعلومات في بيئة العمل.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور عن أهمية الأمن السيبراني في حماية الأصول الرقمية والهندسة الاجتماعية، وأفضل الممارسات في إدارة كلمات المرور، وآليات كشف الرسائل الاحتيالية، وطرق التعامل مع الحوادث الأمنية.

وتأتي هذه الورشة بتوجيه من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وحماية البيانات والمعلومات لمنسوبي الرئاسة العامة.

