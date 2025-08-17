رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني

نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بإدارة الأمن السيبراني ورشة عمل بعنوان ( التوعية بالأمن السيبراني)، تستهدف شاغلي الوظائف الإشرافية والتنفيذية، قدمها مدير إدارة الأمن السيبراني إبراهيم بن حضيض المطرفي.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى المعرفة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية، وتزويد منسوبي الرئاسة بالمهارات اللازمة للتعامل مع محاولات الاختراق والهجمات الإلكترونية، إضافةً إلى تعزيز ثقافة حماية المعلومات في بيئة العمل.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور عن أهمية الأمن السيبراني في حماية الأصول الرقمية والهندسة الاجتماعية، وأفضل الممارسات في إدارة كلمات المرور، وآليات كشف الرسائل الاحتيالية، وطرق التعامل مع الحوادث الأمنية.

وتأتي هذه الورشة بتوجيه من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وحماية البيانات والمعلومات لمنسوبي الرئاسة العامة.