عرفانًا بعطائه واحتفاءً بإسهاماته

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة

الأحد ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٩ مساءً
رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة
المواطن - فريق التحرير

تقديرًا لعطائه النوعي وإسهاماته الوطنية المؤثرة، حصل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المنتدى السعودي للإعلام، الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، على جائزة “امتنان” للشخصيات الملهمة لعام 2025، إحدى جوائز مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي، المخصصة لتكريم الشخصيات الملهمة التي صنعت أثرًا إيجابيًا عميقًا في مجتمعاتها، وأسهمت في تعزيز القيم الوطنية والإنسانية.

وتأتي هذه الجائزة امتدادًا لمسيرة جوائز مؤسسة الأميرة صيتة، التي تُقام هذا العام في دورتها الثالثة عشرة، وتستهدف تكريم المتميزين في العمل الاجتماعي وتقدير جهودهم في خدمة الإنسان والمجتمع.

تكريم أصحاب البصمات النبيلة

وتجسد الجائزة رؤية المؤسسة في رد الجميل وتكريم أصحاب البصمات النبيلة التي قد لا تصل إليها الأضواء، لكنها تترك أثرًا دائمًا في حياة الأفراد والمجتمعات.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الحارثي: “العطاء جزء من هوية الإنسان السعودي، نستمده من وطن كريم وقيادة ملهمة. أنا واحد من أبناء هذا الوطن الذين يسعون لخدمته بكل ما يملكون، وسنظل نعمل ما حيينا لأن وطننا يستحق، ولأن لكل منا أدواته الخاصة في مجاله التي يجب أن تُسخّر لخدمة الوطن والمجتمع والإنسان.”

ويمتلك الحارثي مسيرة ثرية في الإعلام المطبوع والمرئي والرقمي، حصد خلالها جوائز عربية ودولية، من أبرزها جائزة الخليج للتميز عام 2002 تكريمًا لنجاحه وإنجازاته في مجالات التحرير والصحافة المطبوعة والرقمية، وجائزة الإبداع الإعلامي في بيروت عام 2014 تقديرًا لإبداعه الإعلامي وإنجازاته في عالم الإعلام المطبوع والمرئي والرقمي.

كما قاد مبادرات نوعية وأطلق مشاريع إعلامية كبرى، وتولى مناصب قيادية في مؤسسات إعلامية محلية وعالمية، وأسهم في تنظيم فعاليات ومهرجانات عززت من مكانة الإعلام السعودي عربيًا ودوليًا. وفي المجال المجتمعي، قاد مبادرات مثل حملة “بادر بالخير “لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وحملة “خلي صوتك مسموع” للتوعية بمخاطر العنف الأسري، وأطلق عام 2021 مبادرة “منتج” لدعم المبدعين في مجال الإعلام.

وتؤكد هذه الجائزة مكانة الحارثي كأحد الشخصيات التي كرست خبرتها وإمكاناتها لخدمة المجتمع، وإلهام جيل جديد من الإعلاميين لمواصلة مسيرة العطاء، وترسيخ دور الإعلام في خدمة الإنسان والوطن.

إقرأ المزيد