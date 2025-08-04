رئيس وزراء الكويت يغادر نيوم

غادر نيوم مساء اليوم، سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

وكان في وداع سموه بمطار خليج نيوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والقنصل العام لدولة الكويت في جدة يوسف التنيب، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الكويت بالمملكة حمد السلوم، والملحق الدبلوماسي بالقنصلية الكويتية في جدة ظافر المطيري.

وكان سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، قد وصل إلى نيوم في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والقنصل العام لدولة الكويت في جدة يوسف التنيب، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الكويت بالمملكة حمد السلوم، والملحق الدبلوماسي بالقنصلية الكويتية في جدة ظافر المطيري.