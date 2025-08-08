رحيل الفنان المصري سيد صادق إسرائيل تقرر السيطرة على غزة بالكامل وحصار حماس موجة حارة وأمطار ورياح نشطة على المنطقة الشرقية تطوير كبسولة للكشف المبكر عن سرطان المريء من موسكو إلى قلب الرياض.. روسية تقع في حب لغة الضاد إيجابيات العمل عن بعد وأثره على شكل السوق بالسعودية العقود الآجلة لـ الذهب تصعد لمستوى قياسي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على 4 مناطق جثمان الطالب محمد القاسم يصل السعودية خلال ساعات الملك سلمان وولي العهد يعزّيان رئيس غانا
رحل الفنان المصري سيد صادق، عن عمر يناهز 80 عامًا، بشكل مفاجئ دون معاناته من مرض معين.
وكتب لؤي نجل الفنان الراحل في منشور عبر حسابه على فيسبوك: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي سيد صادق.
وأضاف معلنًا موعد الجنازة: صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد..رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. مكان المقابر.. طريق الفيوم.