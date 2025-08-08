رحيل الفنان المصري سيد صادق

رحل الفنان المصري سيد صادق، عن عمر يناهز 80 عامًا، بشكل مفاجئ دون معاناته من مرض معين.

‎وكتب لؤي نجل الفنان الراحل في منشور عبر حسابه على فيسبوك: إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي سيد صادق.

وأضاف معلنًا موعد الجنازة: صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد..رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.. مكان المقابر.. طريق الفيوم.