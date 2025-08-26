Icon

صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ 94 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو Icon رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر Icon جَدَاد النخيل في المدينة المنورة.. آخر مراحل جني التمور Icon جماهير النصر.. سور عالٍ لا يُخترق Icon مشاهد البرق والشلالات تزيّن سماء الباحة وطبيعتها Icon شرطة الرياض تباشر بلاغ امرأة تعرضت لاعتداء من رجلين و4 نساء Icon النفط يتراجع بنسبة 2% Icon بلغاريا ترصد إصابات بإنفلونزا الطيور Icon 25 دولة تعلق خدماتها البريدية الصادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر

الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رُصدت مساء اليوم من سماء مدينة عرعر عدة بقع شمسية عملاقة ظهرت بوضوح على سطح الشمس، لتسجَّل من أبرز الظواهر الفلكية المرصودة في الآونة الأخيرة.

وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك عدنان خليفة أن البقع الشمسية هي مناطق داكنة مؤقتة تتشكل على سطح الشمس، وتكون أبرد نسبيًا من محيطها نتيجة النشاط المغناطيسي الشديد الذي يعيق حركة الغازات الساخنة, وعلى الرغم من مظهرها الداكن، فإنها تظل شديدة الإشعاع، ويفوق حجم بعضها أضعاف حجم كوكب الأرض.

قد يهمّك أيضاً
رصد بقع شمسية نشطة في سماء عرعر مساء اليوم

رصد بقع شمسية نشطة في سماء عرعر مساء اليوم

أبو زاهرة: البقع الشمسية تتطور مع ارتفاع نشاط الدورة الجديدة

أبو زاهرة: البقع الشمسية تتطور مع ارتفاع نشاط الدورة الجديدة

بقع شمسية

وأضاف أن البقع الشمسية المرصودة خلال هذا الأسبوع, ومنها البقع (4195)، (4197)، (4199), وتُعد من بين الأكبر حجمًا خلال العام الجاري، ويُقدَّر قطر كل منها بعشرات آلاف الكيلومترات، مما يجعلها ظواهر بارزة يمكن متابعتها حتى باستخدام التلسكوبات الصغيرة المزوّدة بفلاتر شمسية آمنة, ويرتبط نشاط هذه البقع باحتمالية انبعاث توهجات شمسية أو عواصف مغناطيسية تؤثر بشكل غير مباشر على الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية في بعض مناطق العالم.

وأشار علماء الفلك إلى أن دراسة البقع الشمسية تُسهم في فهم الدورة الشمسية الممتدة لـ(11) عامًا، التي تتحكم في معدلات النشاط الشمسي بما في ذلك التوهجات والعواصف الجيومغناطيسية, وأن رصدها من قبل الهواة والمهتمين بالفلك يعزز نشر الثقافة العلمية، ويزيد الاهتمام بمجالات الفضاء والفيزياء الفلكية داخل المجتمع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد