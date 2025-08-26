رصد بقع شمسية عملاقة من سماء عرعر

رُصدت مساء اليوم من سماء مدينة عرعر عدة بقع شمسية عملاقة ظهرت بوضوح على سطح الشمس، لتسجَّل من أبرز الظواهر الفلكية المرصودة في الآونة الأخيرة.

وأوضح عضو نادي الفضاء والفلك عدنان خليفة أن البقع الشمسية هي مناطق داكنة مؤقتة تتشكل على سطح الشمس، وتكون أبرد نسبيًا من محيطها نتيجة النشاط المغناطيسي الشديد الذي يعيق حركة الغازات الساخنة, وعلى الرغم من مظهرها الداكن، فإنها تظل شديدة الإشعاع، ويفوق حجم بعضها أضعاف حجم كوكب الأرض.

بقع شمسية

وأضاف أن البقع الشمسية المرصودة خلال هذا الأسبوع, ومنها البقع (4195)، (4197)، (4199), وتُعد من بين الأكبر حجمًا خلال العام الجاري، ويُقدَّر قطر كل منها بعشرات آلاف الكيلومترات، مما يجعلها ظواهر بارزة يمكن متابعتها حتى باستخدام التلسكوبات الصغيرة المزوّدة بفلاتر شمسية آمنة, ويرتبط نشاط هذه البقع باحتمالية انبعاث توهجات شمسية أو عواصف مغناطيسية تؤثر بشكل غير مباشر على الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية في بعض مناطق العالم.

وأشار علماء الفلك إلى أن دراسة البقع الشمسية تُسهم في فهم الدورة الشمسية الممتدة لـ(11) عامًا، التي تتحكم في معدلات النشاط الشمسي بما في ذلك التوهجات والعواصف الجيومغناطيسية, وأن رصدها من قبل الهواة والمهتمين بالفلك يعزز نشر الثقافة العلمية، ويزيد الاهتمام بمجالات الفضاء والفيزياء الفلكية داخل المجتمع.