رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر

رُصدت مساء الخميس، في سماء مدينة عرعر عدة بقع شمسية، كانت أبرزها وأضخمها البقعة الشمسية 4197، التي بلغ حجمها نحو 720 MSH (وحدة المساحة الشمسية).

ويُقدَّر حجم هذه البقعة العملاقة بنحو 216 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كوكب الأرض، في مشهد يجسد ضخامة الظواهر الكونية التي يشهدها سطح الشمس.

وأكد عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة, أن مثل هذه البقع “قد يكون” لها أثر مباشر في زيادة النشاط الشمسي وما يرتبط به من عواصف شمسية