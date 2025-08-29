رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وظائف شاغرة بـ شركة المراعي وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بيان سعودي إيطالي.. رفض تهجير الفلسطينيين ودعوة لوقف فوري للحرب في غزة
رُصدت مساء الخميس، في سماء مدينة عرعر عدة بقع شمسية، كانت أبرزها وأضخمها البقعة الشمسية 4197، التي بلغ حجمها نحو 720 MSH (وحدة المساحة الشمسية).
ويُقدَّر حجم هذه البقعة العملاقة بنحو 216 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كوكب الأرض، في مشهد يجسد ضخامة الظواهر الكونية التي يشهدها سطح الشمس.
وأكد عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة, أن مثل هذه البقع “قد يكون” لها أثر مباشر في زيادة النشاط الشمسي وما يرتبط به من عواصف شمسية