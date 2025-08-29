Icon

رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر Icon أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى المساء  Icon وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة بـ شركة المراعي Icon وظائف شاغرة في فروع شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق  Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ60 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon بيان سعودي إيطالي.. رفض تهجير الفلسطينيين ودعوة لوقف فوري للحرب في غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر

الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
رصد عدد من البقع الشمسية في سماء عرعر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رُصدت مساء الخميس، في سماء مدينة عرعر عدة بقع شمسية، كانت أبرزها وأضخمها البقعة الشمسية 4197، التي بلغ حجمها نحو 720 MSH (وحدة المساحة الشمسية).
ويُقدَّر حجم هذه البقعة العملاقة بنحو 216 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كوكب الأرض، في مشهد يجسد ضخامة الظواهر الكونية التي يشهدها سطح الشمس.
وأكد عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة, أن مثل هذه البقع “قد يكون” لها أثر مباشر في زيادة النشاط الشمسي وما يرتبط به من عواصف شمسية

قد يهمّك أيضاً
سر تسمية وادي عرعر

سر تسمية وادي عرعر

شاهد بالصور .. أمير #الشمالية يرعى حفل #اليوم_الوطني الـ85 في #عرعر‬

شاهد بالصور .. أمير #الشمالية يرعى حفل #اليوم_الوطني الـ85 في #عرعر‬

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد