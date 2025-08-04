روسيا تستدعي السفير الألماني احتجاجًا على تصريحات بشأن جزر كوريل

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن استدعاء السفير الألماني في موسكو، ألكسندر جراف لامبسدورف، احتجاجًا على تصريحات صدرت عن السفيرة الألمانية في اليابان، بيترا زيجموند.
وأصدرت موسكو مذكرة احتجاج رسمية، عادة أن التشكيك في نتائج الحرب العالمية الثانية، وعدم الاعتراف بالجزر بصفتها جزءًا من الأراضي الروسية، يمثّل هجومًا على وحدة أراضي روسيا، لاسيما في الذكرى الـ80 لنهاية الحرب.
وأكدت الوزارة أن الجزر جزء من النظام الدولي لما بعد الحرب المعترف به من الأمم المتحدة.